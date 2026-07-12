Air Astana приостанавливает авиасообщение с ОАЭ

Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила об отмене рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на перевозчика.

Обновленную информацию о рейсах в Дубай пресс-служба Air Astana распространила в воскресенье, 12 июля.

— В связи с продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana приостанавливает авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, отменяются рейсы KC897/898 Алматы — Дубай-Алматы, запланированные на 13 и 14 июля, а также рейсы КС 205/206 Астана-Дубай-Астана, запланированные на 14 июля. Пассажирам предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения либо бесплатное перебронирование с рейсов, запланированных с 12 по 18 июля — на рейсы до 31 июля включительно. О дальнейших изменениях в расписании рейсов будет сообщено позже, — сообщили в Air Astana.

В компании отметили, что Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров.

Для всех вопросов контакты Air Astana:

Центр бронирования и информации (24/7)

help.airastana.com

+ 7 727 244 4477

+ 7 7172 584477

+7 (702-70) 2-44-77.

help.airastana.com + 7 727 244 4477 + 7 7172 584477 +7 (702-70) 2-44-77. Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 (727-24) 4-44-78.

+7 (727-24) 4-44-78. WhatsApp: +7 (702-70) 2-00-74.

+7 (702-70) 2-00-74. Online-chat: airastana.com

Ранее сообщалось, что Air Astana изменила рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, США объявили о начале новой серии ударов по Ирану.