Air Astana изменила рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке

Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

Самолет, выполнявший рейс KC205 по маршруту Астана — Дубай, который вылетел 12 июля в 07:10, возвращается в аэропорт отправления.

Также отменен рейс KC897 Алматы — Дубай, запланированный на 12 июля в 08:50. Пассажирам этого рейса предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения.

— Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров, — сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что дальнейшие изменения в расписании будут объявлены дополнительно. Пассажирам рекомендуют проверять актуальный статус рейсов, поскольку возможны корректировки времени вылетов и прилетов.

Для получения информации пассажиры могут обратиться в центр бронирования и информации Air Astana, работающий круглосуточно.

Напомним, США объявили о начале новой серии ударов по Ирану.