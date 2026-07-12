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    Air Astana изменила рейсы в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в Дубай на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

    Самолеты air astana эйр астана Ұшақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Самолет, выполнявший рейс KC205 по маршруту Астана — Дубай, который вылетел 12 июля в 07:10, возвращается в аэропорт отправления.

    Также отменен рейс KC897 Алматы — Дубай, запланированный на 12 июля в 08:50. Пассажирам этого рейса предоставляется полный возврат стоимости билетов по месту приобретения.

    — Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров, — сообщили в авиакомпании.

    В пресс-службе отметили, что дальнейшие изменения в расписании будут объявлены дополнительно. Пассажирам рекомендуют проверять актуальный статус рейсов, поскольку возможны корректировки времени вылетов и прилетов.

    Для получения информации пассажиры могут обратиться в центр бронирования и информации Air Astana, работающий круглосуточно.

    Напомним, США объявили о начале новой серии ударов по Ирану.

    Самолет Эйр Астана Дубай Авиация Ситуация на Ближнем Востоке
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор