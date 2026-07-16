Казахстан и Китай нарастили грузоперевозки до 18,7 млн тонн за полгода

В январе–июне 2026 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Китаем вырос на 9%, достигнув 18,7 млн тонн, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Положительная динамика отмечается в обоих направлениях перевозок.

— Из Китая в Казахстан за шесть месяцев перевезено 7,0 млн тонн грузов, что на 9% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. В направлении Китая отправлено 11,7 млн тонн, что также превышает прошлогодний показатель на 10%. Из них экспортные перевозки в Китай (руда, комбикорма, черные и цветные металлы, зерно, нефть и нефтепродукты, а также прочие грузы) составили 8,5 млн тонн, увеличившись на 20% к аналогичному периоду 2025 года, — сообщили в Минтранспорта.

Увеличению объемов перевозок способствует системное взаимодействие железнодорожных администраций двух стран. В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется развитию приграничной инфраструктуры, повышению пропускной способности переходов и созданию условий для дальнейшего увеличения объемов грузоперевозок.

— Значительный вклад в рост грузоперевозок внес пограничный переход Достык. За шесть месяцев текущего года через него перевезено 10,6 млн тонн грузов, что на 15% превышает показатель первого полугодия 2025 года. А также объем экспортных перевозок через станцию составил 5,4 млн тонн, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — добавили в Минтранспорта.

Станция Достык, открытая в 1990 году, стала одним из ключевых звеньев в организации грузоперевозок между Казахстаном и Китаем. За прошедшие годы по обеим сторонам государственной границы сформировались современная инфраструктура и терминалы. Сегодня это крупный транспортный узел, сочетающий опыт, традиции и современные технологии.

— Положительная динамика сохраняется и на пограничном переходе Алтынколь. По итогам первого полугодия объем перевозок через него составил 8,1 млн тонн, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортные перевозки через станцию достигли 3,1 млн тонн, что на 29% больше, чем за первое полугодие 2025 года, — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что благодаря своему стратегическому расположению Алтынколь является одним из ключевых звеньев международных транспортных коридоров, связывающих страны Азии и Европы.

— Современные перегрузочные мощности, высокая пропускная способность и круглосуточная организация производственного процесса обеспечивают стабильное движение грузовых потоков через государственную границу и создают условия для дальнейшего наращивания объемов международных перевозок, — заключили в Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что грузоперевозки через базу Казахстана и Китая в Ляньюньгане достигли 8000 рейсов.