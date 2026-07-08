Грузоперевозки через базу Казахстана и Китая в Ляньюньгане достигли 8000 рейсов

В понедельник, 7 июля, международный грузовой поезд с автозапчастями отправился с казахстанско-китайской логистической базы в порту Ляньюньган (пров. Цзянсу, Восточный Китай), взяв путь до железнодорожной станции Аблык в Узбекистане. Этот рейс стал восьмитысячным по счету с момента ввода в эксплуатацию этой базы, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным нанкинской таможни, по итогам первой половины 2026 года общее число отправлений грузовых поездов Китай-Европа (Азия) с территории этой базы и обратно составило 485, увеличившись на 3,8 процента в годовом исчислении. В частности, в июне текущего года этот показатель впервые превысил 100.

Официально введенная в эксплуатацию 19 мая 2014 года казахстанско-китайская логистическая база в порту Ляньюньган является конкретным проектом в рамках инициативы «Пояс и путь» между Казахстаном и Китаем, а также ключевым международным логистическим узлом на восточной отправной точке нового евразийского трансконтинентального моста.

По итогам прошлого года 915 грузовых поездов Китай-Европа (Азия), которые обслужила эта база, перевезли в общей сложности 75 030 стандартных контейнеров, а общий грузооборот через нее составил 5,1597 млн тонн, увеличившись на 13,74 процента в годовом исчислении.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан запустил новые авиарейсы в Китай и Кыргызстан.