Казахстан запустил новые авиарейсы в Китай и Кыргызстан

Казахстан продолжает расширять международное авиасообщение: авиакомпания FlyArystan запустила новые рейсы в Китай и Кыргызстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Министерство транспорта Республики Казахстан продолжает работу по расширению географии полетов и увеличению количества международных авиарейсов.

Как отметили в Минтранспорта, в рамках этой работы казахстанская авиакомпания FlyArystan открыла новые международные маршруты в Китай и Кыргызстан.

Так, с 26 июня перевозчик выполняет рейсы по маршруту Актау — Урумчи (Китай) с частотой два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Полеты осуществляются на воздушных судах Airbus A320.

Кроме того, с 3 июля стартовали регулярные рейсы по маршруту Астана — Иссык-Куль (Кыргызстан). Самолеты также летают дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — на лайнерах Airbus A320.

В министерстве подчеркнули, что открытие новых международных маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и гуманитарного сотрудничества Казахстана с Китаем и Кыргызстаном. Кроме того, новые рейсы расширят возможности для путешествий граждан и будут способствовать укреплению региональной взаимосвязанности.

Напомним, из Астаны запускают прямые рейсы на Иссык-Куль.