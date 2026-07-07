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    Казахстан запустил новые авиарейсы в Китай и Кыргызстан

    Казахстан продолжает расширять международное авиасообщение: авиакомпания FlyArystan запустила новые рейсы в Китай и Кыргызстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Казахстан запустил новые авиарейсы в Китай и Кыргызстан
    Фото: Министерство транспорта РК

    Министерство транспорта Республики Казахстан продолжает работу по расширению географии полетов и увеличению количества международных авиарейсов.

    Как отметили в Минтранспорта, в рамках этой работы казахстанская авиакомпания FlyArystan открыла новые международные маршруты в Китай и Кыргызстан.

    Так, с 26 июня перевозчик выполняет рейсы по маршруту Актау — Урумчи (Китай) с частотой два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Полеты осуществляются на воздушных судах Airbus A320.

    Кроме того, с 3 июля стартовали регулярные рейсы по маршруту Астана — Иссык-Куль (Кыргызстан). Самолеты также летают дважды в неделю — по понедельникам и пятницам — на лайнерах Airbus A320.

    В министерстве подчеркнули, что открытие новых международных маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и гуманитарного сотрудничества Казахстана с Китаем и Кыргызстаном. Кроме того, новые рейсы расширят возможности для путешествий граждан и будут способствовать укреплению региональной взаимосвязанности.

    Напомним, из Астаны запускают прямые рейсы на Иссык-Куль.

    Самолет Авиация Китай Кыргызстан Общество
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор