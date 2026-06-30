Из Астаны запускают прямые рейсы на Иссык-Куль

С 3 июля 2026 года из столицы станет доступно новое сезонное направление Астана — Иссык-Куль (Тамчы) — Астана, передает агентство Kazinform со ссылкой на аэропорт Астаны.

Международный аэропорт Астаны продолжает расширять маршрутную сеть. С 3 июля 2026 года из столицы станет доступно новое сезонное направление Астана — Иссык-Куль (Тамчы) — Астана. Выполнение рейсов по данному маршруту будет осуществлять казахстанский лоукостер FlyArystan.

Полеты будут выполняться в период с 3 июля по 31 августа 2026 года с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Согласно расписанию, вылет из Астаны запланирован на 07:30, прибытие в международный аэропорт Тамчы — на 10:45 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться в 12:00 с прибытием в Астану в 13:20. Удобное утреннее расписание позволит пассажирам прибывать на побережье Иссык-Куля уже к середине дня и максимально эффективно использовать время отдыха. Билеты на рейсы уже доступны на официальном сайте авиакомпании FlyArystan, а также через мобильное приложение и другие официальные каналы продаж.

Открытие нового маршрута является частью последовательной работы по развитию международной маршрутной сети Международного аэропорта Астаны и расширению возможностей для путешествий жителей и гостей столицы. Сегодня из Международного аэропорта Астаны выполняются рейсы по десяткам международных направлений, а запуск новых маршрутов способствует укреплению туристических, деловых и культурных связей Казахстана с зарубежными странами.

Международный аэропорт Астаны продолжает совместную работу с авиаперевозчиками по развитию маршрутной сети, предоставляя пассажирам все больше возможностей для комфортных и безопасных путешествий.

В прошлом году началось выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).