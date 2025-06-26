Кыргызская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).

Наряду с этим, с 3 июля казахстанский перевозчик «Fly Arystan» также запускает прямой рейс по направлению Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).

Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю.

- Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию туристического, торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами, - отметили в КГА.

Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила новый международный маршрут по направлению Гуанчжоу — Алматы — Гуанчжоу.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев.