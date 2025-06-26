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    17:22, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Кыргызская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

    С 27 июня на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания «Asman Airlines» (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.

    самолет
    Фото: freepik

    Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).

    Наряду с этим, с 3 июля казахстанский перевозчик «Fly Arystan» также запускает прямой рейс по направлению Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).

    Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю.

     - Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию туристического, торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами, - отметили в КГА.

    Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила новый международный маршрут по направлению Гуанчжоу — Алматы — Гуанчжоу.

    Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев. 

    Теги:
    Туризм Самолет Авиация Кыргызстан
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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