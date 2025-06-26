Кыргызская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан
С 27 июня на рынок авиаперевозок Казахстана входит новая авиакомпания «Asman Airlines» (Кыргызстан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
Наряду с этим, с 3 июля казахстанский перевозчик «Fly Arystan» также запускает прямой рейс по направлению Алматы – Иссык-куль с частотой 2 рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям).
Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться 4 регулярных пассажирских рейса в неделю.
- Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию туристического, торгово-экономического и делового сотрудничества между двумя странами, - отметили в КГА.
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила новый международный маршрут по направлению Гуанчжоу — Алматы — Гуанчжоу.
Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев.