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    14:50, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Новая авиакомпания начала выполнять рейсы в Алматы

    Китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила новый международный маршрут по направлению Гуанчжоу — Алматы — Гуанчжоу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новая авиакомпания начала выполнять рейсы в Алматы
    Фото: China Southern Airlines

    Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, регулярные рейсы стартовали с 25 июня и будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

    Отметим, что это уже не первый новый международный маршрут в этом году. В апреле южнокорейская Eastar Jet впервые вышла на рынок Центральной Азии и открыла рейсы в Алматы. 

    Кроме того, благодаря продлению режима «открытого неба» Казахстан продолжает расширять географию прямых перелетов. На казахстанский рынок заходят такие авиакомпании, как Spice Jet (Индия), Thai AirAsia X (Таиланд), T’Way Air (Южная Корея), Air Arabia Abu Dhabi (ОАЭ).

    Также месяц назад узбекская авиакомпания My Freighter (Сentrum Air) открыла рейсы по маршруту Ташкент — Алматы с частотой два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. 

    Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев. 

    Теги:
    Самолет Казахстан Авиация Китай Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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