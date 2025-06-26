Новая авиакомпания начала выполнять рейсы в Алматы

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Алматы, регулярные рейсы стартовали с 25 июня и будут выполняться трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Отметим, что это уже не первый новый международный маршрут в этом году. В апреле южнокорейская Eastar Jet впервые вышла на рынок Центральной Азии и открыла рейсы в Алматы.

Кроме того, благодаря продлению режима «открытого неба» Казахстан продолжает расширять географию прямых перелетов. На казахстанский рынок заходят такие авиакомпании, как Spice Jet (Индия), Thai AirAsia X (Таиланд), T’Way Air (Южная Корея), Air Arabia Abu Dhabi (ОАЭ).

Также месяц назад узбекская авиакомпания My Freighter (Сentrum Air) открыла рейсы по маршруту Ташкент — Алматы с частотой два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Ранее в Министерстве транспорта РК сообщали, что в 2025 году планируется открыть 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев.