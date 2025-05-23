Казахстан запустит новые авиарейсы в 15 городов

- В этом году открывается 32 новых международных авианаправления. Из них 15 городов – совершенно новые для Казахстана. Отрадно, что большинство этих маршрутов будут обслуживать казахстанские авиакомпании. Кроме того, на наш рынок пришли пять новых лоукостеров — это стало возможным благодаря расширению режима «открытого неба», — отметил Марат Карабаев в кулуарах Сената.