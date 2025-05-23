Казахстан запустит новые авиарейсы в 15 городов
В 2025 году Казахстан откроет 32 новых международных авианаправления, из которых 15 городов станут абсолютно новыми точками назначения для казахстанцев. Об этом сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В этом году открывается 32 новых международных авианаправления. Из них 15 городов – совершенно новые для Казахстана. Отрадно, что большинство этих маршрутов будут обслуживать казахстанские авиакомпании. Кроме того, на наш рынок пришли пять новых лоукостеров — это стало возможным благодаря расширению режима «открытого неба», — отметил Марат Карабаев в кулуарах Сената.
Как уточнили в пресс-службе Министерства транспорта, прямые рейсы будут запущены в следующие города:
• Мюнхен
• Каир
• Гуанчжоу
• Шанхай
• Дананг
• Абу-Даби
• Хургада
• Пусан
• Ош
• Мумбай
• Кульджа
• Рим
• Газипаша
• Будапешт
• Самарканд
Среди новых лоукостеров, которые заходят на рынок Казахстана после продления режима «открытого неба»:
1. Spice Jet (Индия)
2. Thai AirAsia X (Таиланд)
3. Easter Jet (Южная Корея)
4. T’Way Air (Южная Корея)
5. Air Arabia Abu Dhabi (ОАЭ)