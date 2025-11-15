Казахстан и Узбекистан договорились раскрыть потенциал двустороннего сотрудничества

— Достигнуто единодушие относительно необходимости раскрытия потенциала двустороннего сотрудничества. Выражена готовность к напряженной работе в данном направлении. Полагаю, что первостепенное внимание следует уделить торгово-экономической сфере. Нам предстоит принять меры для развития двусторонней торговли, поиска новых точек роста, расширения номенклатуры товаров, стимулирования несырьевого экспорта. В этой связи важно качественно реализовать Программу увеличения взаимного товарооборота (до 10 млрд долларов к 2030 году, подписана 15 марта т. г.). Практических результатов ожидаем от работы создаваемого сегодня Совета глав регионов, а также других двусторонних механизмов, включая Деловой совет и совместную торговую компанию UzKazTrade, — отметил он, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета.

По словам Президента Казахстана, значительный потенциал сотрудничества у двух стран имеется в сельском хозяйстве.

Касым-Жомарт Токаев предложил перейти от простой купли-продажи к формированию полных производственных цепочек в переработке мяса, зерна и масличных культур, развитии животноводства и органического растениеводства.

Глава государства большие надежды также возлагает на промышленную кооперацию.

— В настоящее время у нас имеются 78 совместных проектов на сумму свыше полутора миллиардов долларов (1,7 млрд долларов), предполагающих создание более 15 тысяч рабочих мест. Полноценная реализация этих проектов значительно укрепит наше экономическое и инвестиционное взаимодействие. Мы примем участие в церемонии запуска некоторых из них. Намерены и далее поощрять казахстанские инвестиции в Узбекистан, рассчитывая на традиционную поддержку узбекских друзей. Важная роль в дальнейшем усилении индустриального потенциала отводится строящемуся Международному центру промышленной кооперации «Центральная Азия», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее главы двух государств провели переговоры.