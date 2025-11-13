РУ
    22:50, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Россия подписали меморандум по развитию особых экономических зон

    В рамках встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве состоялся обмен межправительственными и межведомственными документами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    подписание меморандума - Ерсайын Нагаспаев и Максим Решетников
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК.

    Среди документов — меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством экономического развития Российской Федерации по взаимодействию в сфере развития особых и специальных экономических зон.

    Документ направлен на укрепление партнерства и обмен опытом в вопросах управления, привлечения инвестиций, развития инфраструктуры и внедрения новых форм международного сотрудничества в рамках экономических зон.

    Подписание меморандума стало результатом проведенных ранее переговоров министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего промышленного и инвестиционного сотрудничества.

    В настоящее время в Казахстане функционируют 16 специальных экономических зон, на территориях которых реализуются 532 проекта на сумму свыше 2 млрд долларов США. Среди них — 12 проектов с участием российских инвесторов.

    Меморандум предусматривает развитие сотрудничества между управляющими компаниями экономических зон Казахстана и России, поддержку совместных проектов, а также обмен информацией и передовыми практиками в сфере налогового, таможенного и инфраструктурного регулирования.

    Ерсайын Нагаспаев отметил, что подписание меморандума является важным шагом в укреплении промышленного партнерства и создает основу для новых инвестиционных инициатив, способствующих дальнейшему углублению стратегического взаимодействия Казахстана и России.

    Напомним, 14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

