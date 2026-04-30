Казахстан и Россия хотят упростить туризм в районе горы Белухи

В Министерстве туризма и спорта РК разрабатывают проект соглашения с Россией. Документ будет касаться туристской деятельности у горы Белухи в ВКО, передает агентство Kazinform.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» и находится на стадии публичного обсуждения до 1 мая 2026 года. Как следует из проекта, соглашение предусматривает развитие сотрудничества между приграничными регионами Казахстана и России в сфере туризма, а также упрощение формальностей, связанных с туристским обменом между двумя странами.

Речь идет о территориях, прилегающих к горе Белуха — одному из популярных направлений для горного туризма.

В ведомстве отметили, что принятие документа направлено на развитие горного туризма в приграничных районах и расширение туристского потенциала обеих стран.

Проект разработан на основании пункта 2 статьи 5 Закона РК «О международных договорах Республики Казахстан». Ожидается, что его реализация не повлечет негативных социально-экономических или правовых последствий.

