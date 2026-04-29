Актау объявлен туристической столицей ОЭС на 2030 год

Казахстанский город Актау утвержден в качестве туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2030 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее решение принято по итогам обсуждений в рамках 7-го заседания министров туризма стран-участниц организации и подтверждено на IX заседании Группы высокоуровневых экспертов по вопросам туризма ОЭС.

Заседание проходило 27–29 апреля в азербайджанском городе Шуша в рамках мероприятий ОЭС. В ходе встреч эксперты обсудили развитие туристической отрасли, расширение международного сотрудничества, создание трансграничных туристических маршрутов, а также привлечение инвестиций и продвижение туристического потенциала стран-участниц.

При рассмотрении кандидатуры Актау учитывался ряд ключевых факторов, включая туристический потенциал региона, уровень инфраструктуры, культурно-историческое значение, готовность к проведению международных мероприятий, устойчивость развития отрасли и уровень безопасности. Как ранее отмечал заместитель генерального секретаря ОЭС Ержан Мукаш, город был предложен с учетом этих критериев и стал единственным кандидатом на получение статуса.

Актау, расположенный на побережье Каспийского моря, в последние годы демонстрирует устойчивое развитие туристической инфраструктуры. Город обладает значительным природным и ландшафтным потенциалом, а также расширяющимися возможностями в сфере транспортной доступности и гостиничного сервиса, что усиливает его позиции как перспективного международного туристического направления.

Генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан подчеркнул важность внедрения устойчивых подходов в туристической сфере и необходимость расширения сотрудничества между странами-участницами организации.

Ожидается, что присвоение Актау статуса туристической столицы ОЭС придаст новый импульс развитию туристической отрасли региона, будет способствовать росту международной узнаваемости города.

