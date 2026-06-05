Казахстан и Россия будут развивать проекты в сфере ядерной медицины и реакторных технологий

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», передает Kazinform.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области научных исследований, подготовки кадров, обмена опытом и реализации совместных проектов в сфере мирного использования атомной энергии.

Выступая на церемонии подписания, председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев отметил важность укрепления научно-технологического партнерства между Казахстаном и Россией.

— Казахстан реализует комплексный подход к развитию атомной отрасли, включающий строительство атомной электростанции, развитие исследовательской инфраструктуры, подготовку инженерных кадров и расширение международного сотрудничества. НИЦ «Курчатовский институт» является одним из ключевых партнеров в этой работе. Рассчитываем, что подписанный Меморандум придаст новый импульс нашему сотрудничеству и станет основой для конкретных совместных проектов, — отметил Алмасадам Саткалиев.

В числе приоритетных направлений взаимодействия сторон определены термоядерные исследования, реакторные технологии, ядерная медицина, цифровизация научной инфраструктуры, а также развитие совместных исследовательских проектов.

Стороны также намерены расширять сотрудничество в области подготовки кадров и обмена научным опытом, используя потенциал исследовательских организаций двух стран. Ожидается, что реализация меморандума будет способствовать дальнейшему развитию научно-технологического сотрудничества между Казахстаном и Россией, укреплению исследовательской базы и подготовке высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли.

Также в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ознакомился с деятельностью НИЦ «Курчатовский институт». В ходе посещения были представлены основные направления научных исследований, уникальная исследовательская инфраструктура и перспективные разработки в области ядерных и термоядерных технологий.

Напомним, Казахстан и Россия подписали соглашение о финансировании строительства первой АЭС.