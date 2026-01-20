Казахстан и ПРООН усиливают сотрудничество в сфере сохранения экосистем

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства и сохранение экосистем.

В настоящее время Программа развития ООН в Казахстане в партнерстве с Министерством сельского хозяйства РК реализует проект ПРООН–ГЭФ «Продвижение устойчивой системы сельскохозяйственного производства и сохранение экосистем ландшафта Северного Казахстана».

Проект нацелен на содействие широкомасштабному внедрению эффективных технологий управления земельными ресурсами и природоохранных подходов, а также на продвижение «зеленых» производственно-сбытовых цепочек. Эти меры призваны снизить уровень деградации продуктивных сельскохозяйственных угодий и сохранить ценные экосистемы Северного Казахстана.

В рамках проекта планируется тестирование и пилотирование устойчивых подходов и практик землепользования, а также управления экосистемами на уровне ландшафтов. Полученные результаты будут использованы при принятии решений на национальном и областном уровнях, что позволит повысить эффективность государственной политики в сфере аграрного развития и охраны окружающей среды.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и договорились об активной реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие сельского хозяйства и экологическую безопасность страны.

