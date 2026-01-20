РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:51, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан и ПРООН усиливают сотрудничество в сфере сохранения экосистем

    Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков провел встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане Катаржиной Вавьерниной, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Фото: МСХ РК

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализации совместных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства и сохранение экосистем.

    В настоящее время Программа развития ООН в Казахстане в партнерстве с Министерством сельского хозяйства РК реализует проект ПРООН–ГЭФ «Продвижение устойчивой системы сельскохозяйственного производства и сохранение экосистем ландшафта Северного Казахстана».

    Проект нацелен на содействие широкомасштабному внедрению эффективных технологий управления земельными ресурсами и природоохранных подходов, а также на продвижение «зеленых» производственно-сбытовых цепочек. Эти меры призваны снизить уровень деградации продуктивных сельскохозяйственных угодий и сохранить ценные экосистемы Северного Казахстана.

    В рамках проекта планируется тестирование и пилотирование устойчивых подходов и практик землепользования, а также управления экосистемами на уровне ландшафтов. Полученные результаты будут использованы при принятии решений на национальном и областном уровнях, что позволит повысить эффективность государственной политики в сфере аграрного развития и охраны окружающей среды.

    По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и договорились об активной реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие сельского хозяйства и экологическую безопасность страны.

    О достижениях сельского хозяйства за 2025 год — в материале Kazinform. 

    Теги:
    Сельское хозяйство ООН Минсельхоз
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
