Казахстан и ОАЭ расширят сотрудничество в сельском хозяйстве и машиностроении

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон «О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами – с другой», передает корреспондент агентства Kazinform.

Соглашение было подписано 27 июня 2025 года в Минске и направлено на дальнейшее расширение и упрощение торговли между странами ЕАЭС и ОАЭ.

Как отметил сенатор Алибек Наутиев, одной из ключевых особенностей документа станет отмена импортных таможенных пошлин более чем на 85% товарной номенклатуры. Помимо этого, соглашение регулирует вопросы определения страны происхождения товаров, таможенного сотрудничества, защиты внутреннего рынка, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер, а также защиты интеллектуальной собственности.

При этом для адаптации бизнеса и минимизации рисков для чувствительных отраслей предусмотрены длительные переходные периоды, а по отдельным товарам сохраняются исключения из режима свободной торговли. Это касается продукции сельского хозяйства, металлургической и химической промышленности.

По словам сенатора, соглашение также содержит механизмы защиты отечественных производителей, включая возможность введения временных пошлин или квот в случае резкого роста импорта.

В настоящее время ОАЭ заинтересованы в расширении сотрудничества с казахстанскими компаниями в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, химической отрасли, IT-сектора и новых технологий.

Как подчеркнул Алибек Наутиев, принятие закона позволит расширить сеть преференциальных торговых соглашений Казахстана, диверсифицировать экспортные направления и укрепить позиции отечественного бизнеса на рынках Ближнего Востока и Африки.

Ранее стало известно, что Казахстан и Туркменистан договорились расширять экономическое сотрудничество.