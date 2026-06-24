KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстан и Туркменистан договорились расширять экономическое сотрудничество

    Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества рассмотрены в ходе заседания Межправкомиссии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Казахстан и Туркменистан договорились расширять экономическое сотрудничество
    Фото: Правительство РК

    Под сопредседательством заместителя Премьер-министра — руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжана Койшыбаева и заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева состоялось заседание казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспортно-логистической сферы, нефтегазовой отрасли, образования и культуры.

    Вице-премьер РК Галымжан Койшыбаев отметил готовность Казахстана к развитию всего комплекса двусторонних отношений. По итогам заседания подписан итоговый протокол.

    На полях заседания Комиссии состоялся Казахстанско-Туркменский бизнес-форум, объединивший представителей государственных органов, институтов развития и деловых кругов двух стран. В мероприятии приняли участие порядка 100 казахстанских и 40 туркменских компаний.

    По итогам бизнес-форума подписан ряд двусторонних документов:

    • Меморандум о сотрудничестве между АО «ЦРТП «QazTrade» и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;
    • Договоренности о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между ТОО «Silk Way Asia Trade» и ХО «Hazar Logistik», а также между ТОО «SilkWay Asia Trade» и ИП «Gamma»;
    • Соглашение о сотрудничестве в инвестиционно-строительной отрасли между ТОО «Ashra Solutions» и ИП «Ojar Aziýa».

    Ранее в Ашхабаде состоялись казахско-туркменские консульские консультации, в ходе которых стороны обсудили укрепление сотрудничества и расширение взаимодействия в правовой и миграционной сферах.

    Казахстан Правительство РК Сотрудничество Международные отношения Туркменистан
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор