Казахстан и Туркменистан договорились расширять экономическое сотрудничество

Текущее состояние и перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества рассмотрены в ходе заседания Межправкомиссии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Под сопредседательством заместителя Премьер-министра — руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан Галымжана Койшыбаева и заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева состоялось заседание казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспортно-логистической сферы, нефтегазовой отрасли, образования и культуры.

Вице-премьер РК Галымжан Койшыбаев отметил готовность Казахстана к развитию всего комплекса двусторонних отношений. По итогам заседания подписан итоговый протокол.

На полях заседания Комиссии состоялся Казахстанско-Туркменский бизнес-форум, объединивший представителей государственных органов, институтов развития и деловых кругов двух стран. В мероприятии приняли участие порядка 100 казахстанских и 40 туркменских компаний.

По итогам бизнес-форума подписан ряд двусторонних документов:

Меморандум о сотрудничестве между АО «ЦРТП «QazTrade» и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;

Договоренности о сотрудничестве в сфере электронной коммерции между ТОО «Silk Way Asia Trade» и ХО «Hazar Logistik», а также между ТОО «SilkWay Asia Trade» и ИП «Gamma»;

Соглашение о сотрудничестве в инвестиционно-строительной отрасли между ТОО «Ashra Solutions» и ИП «Ojar Aziýa».

Ранее в Ашхабаде состоялись казахско-туркменские консульские консультации, в ходе которых стороны обсудили укрепление сотрудничества и расширение взаимодействия в правовой и миграционной сферах.