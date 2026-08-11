Казахстан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в рамках ШОС

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Кыргызской Республики в Республике Казахстан Кудайбергеном Базарбаевым, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-кыргызских отношений, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества на многосторонних площадках.

— Особое внимание было уделено вопросам подготовки к предстоящему Саммиту Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 1 сентября т. г. Отмечена необходимость дальнейшего укрепления практического сотрудничества в рамках ШОС, включая расширение экономических связей, развитие транспортной взаимосвязанности, укрепление культурно-гуманитарных контактов и повышение эффективности механизмов многостороннего взаимодействия, — отметили в МИД РК.

Также по итогам встречи подтверждена поддержка Казахстаном председательства Кыргызской Республики в ШОС и готовность оказывать содействие в успешной реализации его приоритетов.

Напомним, Казахстан и Китай обсудили развитие расширенного стратегического партнерства. Также сообщалось, что Казахстан и Палестина укрепляют сотрудничество в политической и гуманитарной сферах.