Казахстан и Китай обсудили развитие расширенного стратегического партнерства

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан провел встречу с Послом Китайской Народной Республики, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в рамках многосторонних форматов и обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня.

— Е. Ашикбаев особое внимание уделил повестке ядерного разоружения и нераспространения, отметив, что 2026 год ознаменован рядом памятных дат в указанной сфере. 29 августа исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона, 8 сентября — 20 лет с момента подписания Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Семипалатинский договор), а 24 сентября — 30 лет со дня открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — говорится в сообщении МИД РК.

Посол КНР Хань Чуньлинь подтвердил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Также в завершение встречи стороны договорились поддерживать регулярный политический диалог и продолжить работу над расширением казахско-китайского партнерства.

Напомним, Казахстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в энергетике и инфраструктуре. Ранее сообщалось, что Казахстан и Палестина укрепляют сотрудничество в политической и гуманитарной сферах.