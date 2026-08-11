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    Казахстан и Китай обсудили развитие расширенного стратегического партнерства

    Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан провел встречу с Послом Китайской Народной Республики, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана. 

    Казахстан и Китай обсудили развитие расширенного стратегического партнерства
    Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

    В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-китайского сотрудничества в рамках многосторонних форматов и обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня.

    — Е. Ашикбаев особое внимание уделил повестке ядерного разоружения и нераспространения, отметив, что 2026 год ознаменован рядом памятных дат в указанной сфере. 29 августа исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского испытательного полигона, 8 сентября — 20 лет с момента подписания Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (Семипалатинский договор), а 24 сентября — 30 лет со дня открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — говорится в сообщении МИД РК.

    Посол КНР Хань Чуньлинь подтвердил готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

    Также в завершение встречи стороны договорились поддерживать регулярный политический диалог и продолжить работу над расширением казахско-китайского партнерства.

    Напомним, Казахстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в энергетике и инфраструктуре. Ранее сообщалось, что Казахстан и Палестина укрепляют сотрудничество в политической и гуманитарной сферах. 

    Казахстан Китай Сотрудничество Политика МИД РК Международные отношения
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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