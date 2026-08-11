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    Казахстан и Палестина укрепляют сотрудничество в политической и гуманитарной сферах

    Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Государства Палестина, дуайеном дипломатического корпуса Монтасером Абу Зейдом, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

    Казахстан и Палестина укрепляют сотрудничество в политической и гуманитарной сферах
    Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

    — В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-палестинского сотрудничества, подчеркнув устойчивую динамику двусторонних отношений и нацеленность на их дальнейшее развитие, — отметили в МИД РК. 

    Кроме того, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в политической, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес.

    Собеседники также провели содержательный обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

    Также по итогам встречи стороны подтвердили приверженность поддержанию регулярного и доверительного диалога, направленного на углубление партнерства и эффективное продвижение совместных инициатив.

    Напомним, Казахстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в энергетике и инфраструктуре.

    Сотрудничество Палестина Политика МИД РК Международные отношения Ситуация на Ближнем Востоке
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор