Казахстан и Палестина укрепляют сотрудничество в политической и гуманитарной сферах

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исагалиев провел встречу с Послом Государства Палестина, дуайеном дипломатического корпуса Монтасером Абу Зейдом, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

— В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-палестинского сотрудничества, подчеркнув устойчивую динамику двусторонних отношений и нацеленность на их дальнейшее развитие, — отметили в МИД РК.

Кроме того, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в политической, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также провели содержательный обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Также по итогам встречи стороны подтвердили приверженность поддержанию регулярного и доверительного диалога, направленного на углубление партнерства и эффективное продвижение совместных инициатив.

Напомним, Казахстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в энергетике и инфраструктуре.