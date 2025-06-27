Казахстан и Кыргызстан согласовали объёмы подачи воды по Шу и Таласу на поливной сезон

- 25 апреля в Астане на 35-м заседании Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас был согласован и утверждён график подачи воды на текущий поливной сезон (без учёта апреля), - отметил он.