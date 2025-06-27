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    22:44, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Кыргызстан согласовали объёмы подачи воды по Шу и Таласу на поливной сезон

    Согласован объём подачи воды для орошения из рек Шу и Талас — 580 млн кубометров. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    река Шу
    Фото: Александр Петров/Silkadv.com

    - 25 апреля в Астане на 35-м заседании Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас был согласован и утверждён график подачи воды на текущий поливной сезон (без учёта апреля), - отметил он.

    По его данным:

    - по реке Шу - 180 млн м³; 

    - по реке Талас - 400 млн м³.

    Ранее мы писали, что для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды.

    В Туркестанской области сохраняются риски по водообеспечению.

    К Шардаринскому водохранилищу ожидается приток в объеме 3,7 млрд кубометров.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Кыргызстан Реки
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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