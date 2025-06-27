Казахстан и Кыргызстан согласовали объёмы подачи воды по Шу и Таласу на поливной сезон
Согласован объём подачи воды для орошения из рек Шу и Талас — 580 млн кубометров. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
- 25 апреля в Астане на 35-м заседании Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас был согласован и утверждён график подачи воды на текущий поливной сезон (без учёта апреля), - отметил он.
По его данным:
- по реке Шу - 180 млн м³;
- по реке Талас - 400 млн м³.
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