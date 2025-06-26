К Шардаринскому водохранилищу ожидается приток 3,7 млрд кубометров воды

- 5 апреля в Самарканде состоялось 89-заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК), в рамках которого утвержден прогнозный график: приток к Шардаринскому водохранилищу ожидается в объеме 3,7 млрд кубометров, лимит по каналу «Достык» установлен в объеме 909 млн кубометров, - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров на брифинге в СЦК.

По его данным, дополнительно для обеспечения стабильной водоподачи по межгосканалу «Достык» 30 мая в трехстороннем формате Казахстан-Таджикистан-Узбекистан утвержден режим работы водохранилища «Бахри-Точик» на пик поливного сезона, в результате чего водоподача по каналу «Достык» с июня по август должна составить 491 млн кубометров.

- На сегодня водоподача по каналу осуществляется по графику. За апрель приток к Шардаринскому водохранилищу составил 1 км3 согласно утвержденному графику. По Кызылординской области водообеспеченость орошаемых земель зависит от текущей водохозяйственной обстановки в бассейне реки Сырдарья. По состоянию на 24 июня в Шардаринском водохранилище имеется 2,4 млрд кубометров воды. Режим работы Шардаринского водохранилища регулируется с учетом потребностей вегетационного периода, - добавил Н.Алдамжаров.

На сегодня для орошения полей Кызылординской области местным филиалом «Казводхоза» и крестьянскими хозяйствами региона используются 357 насосных станций, из них 60 единиц – в собственности филиала, 297 единиц принадлежат аграриям.

Ранее мы писали, что для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды.