Для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды

— Из-за малого количества осадков в зимне-весенний период объем воды в водохранилищах Теріс-Ащыбұлақ, Караконыз и Бюркитти ниже, чем в прошлом году. В связи с этим совместно с сельхозпроизводителями были разработаны и утверждены новые графики подачи воды. Также проведены встречи с местными исполнительными органами Жамбылского, Таласского и Байзакского районов, — отметил он.

По его словам, фермерам даны следующие рекомендации по переходу на адаптированный режим водопользования:

организовать полив преимущественно в ночное время;

ввести четкую очередность поливных работ;

ограничить полив многолетних трав одним циклом.

— Кроме того, до 1 июля планируется завершить строительство дополнительной насосной станции в селе Кайнар Кордайского района. Этот объект позволит увеличить подачу воды в нижележащие участки, снизить нагрузку на основной канал и частично восполнить дефицит воды. До завершения строительства станции было принято временное решение перейти на ротационный режим подачи воды с графиком подачи раз в три дня. Дополнительно филиалом РГП «Казсушар» проведены работы по расчистке части реки Шу для подачи в Георгиевский магистральный канал до 2 кубометров воды в секунду, — добавил Нурлан Алдамжаров.

Ранее мы писали, что Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками.