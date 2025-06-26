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    15:34, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды

    Для фермеров Жамбылской области утвержден новый график подачи воды. Об этом сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода
    Фото: Минводы РК

    — Из-за малого количества осадков в зимне-весенний период объем воды в водохранилищах Теріс-Ащыбұлақ, Караконыз и Бюркитти ниже, чем в прошлом году. В связи с этим совместно с сельхозпроизводителями были разработаны и утверждены новые графики подачи воды. Также проведены встречи с местными исполнительными органами Жамбылского, Таласского и Байзакского районов, — отметил он.

    По его словам, фермерам даны следующие рекомендации по переходу на адаптированный режим водопользования:

    • организовать полив преимущественно в ночное время;
    • ввести четкую очередность поливных работ;
    • ограничить полив многолетних трав одним циклом.

    — Кроме того, до 1 июля планируется завершить строительство дополнительной насосной станции в селе Кайнар Кордайского района. Этот объект позволит увеличить подачу воды в нижележащие участки, снизить нагрузку на основной канал и частично восполнить дефицит воды. До завершения строительства станции было принято временное решение перейти на ротационный режим подачи воды с графиком подачи раз в три дня. Дополнительно филиалом РГП «Казсушар» проведены работы по расчистке части реки Шу для подачи в Георгиевский магистральный канал до 2 кубометров воды в секунду, — добавил Нурлан Алдамжаров.

    Ранее мы писали, что Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками. 

    Теги:
    Фермеры Минводы и ирригации РК Вода Жамбылская область
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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