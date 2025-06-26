В Туркестанской области сохраняются риски по водообеспечению

— В частности, в Богенском водохранилище, которое обеспечивает поливной водой земли Отырарского, Сауранского, Ордабасинского, Байдибекского района и города Туркестан общей площадью 62 тыс. га, на 1 апреля 2025 года было накоплено 357 млн м³, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года (361 млн м³). Однако уже к началу мая объем снизился до 237 млн м³ из-за интенсивного водозабора на начальном этапе вегетации. На сегодняшний день объем воды в водохранилище составляет 162 млн м³, — сообщил он.

По его словам, в связи с этим акимату области, бассейновой инспекции и филиалу Казводхоз даны поручения по контролю за рациональным использованием имеющихся водных запасов, а также активизирована работа по подключению 50 водозаборных скважин (Ордабасинский район — 20 ед, район Сауран — 30 ед) для дополнительного обеспечения оросительных систем.

Ранее мы писали, что к Шардаринскому водохранилищу ожидается приток в объеме 3,7 млрд кубометров.