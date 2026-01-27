Казахстан и Израиль подписали меморандум о безвизовом режиме

Среди них - меморандумы о намерениях по возможному заключению соглашения об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований, о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере общественной дипломатии, а также документ, предусматривающий взаимодействие в области подготовки дипломатических кадров.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного, инновационного и гуманитарного сотрудничества.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев отметил, что визит главы внешнеполитического ведомства Израиля свидетельствует о взаимном стремлении сторон к укреплению двусторонних отношений.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform



- В период с января по ноябрь 2025 года товарооборот между нашими государствами составил 162 миллиона долларов США. За последние 20 лет в экономику Казахстана было привлечено около 500 миллионов долларов инвестиций из Израиля, - отметил Ермек Кошербаев.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Казахстан вновь подтвердил поддержку палестинского урегулирования на основе принципа «два государства - для двух народов», утвержденного Советом Безопасности ООН.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал Казахстан важным партнером и дружественной страной для Израиля.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Казахстан - наш надежный партнер. Отношения между нашими странами основаны на общей истории и демократических ценностях. Мы высоко ценим дальновидную, ориентированную на будущее политику Президента Токаева и намерены в полной мере реализовать потенциал этого партнерства, - подчеркнул Гидеон Саар.



Израильская сторона выразила готовность расширять экономическое сотрудничество, в том числе инвестировать в сферы кибербезопасности, здравоохранения, сельского хозяйства и управления водными ресурсами. С этой целью в Астану прибыла делегация, в состав которой вошли более 30 представителей бизнес-сообщества.



Отметим, что ранее Глава государства направил телеграмму Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 27 января - Международного дня памяти жертв Холокоста.