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Казахстан и Иран планируют создать совместную торговую палату

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Июня 2022, 17:07
Казахстан и Иран планируют создать совместную торговую палату

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – По завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя иранскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году Казахстан и Иран отмечают важную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за этот период обе страны смогли установить тесные межгосударственные контакты.

«Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

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Говоря о перспективах экономического сотрудничества Глава государства подчеркнул важность увеличения показателей взаимной торговли между двумя странами, отметив положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.

Кроме того, Президент акцентировал внимание на больших возможностях в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки «Казахстан – Туркменистан – Иран». Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии. Огромным потенциалом здесь обладают порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали.

Одним из основных направлений в экономическом взаимодействии двух стран является сельскохозяйственная сфера. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил успешную деятельность в Казахстане ряда иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран.

Наряду с этим Глава государства высказал заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.

Особую роль в укреплении казахстанско-иранских отношений играет взаимодействие в области культуры. Связующим звеном между народами двух стран является казахская диаспора в Иране. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев отметил перспективы укрепления сотрудничества в изучении истории и обмена историческими данными.

В свою очередь Президент Ирана, приветствуя Касым-Жомарта Токаева и его делегацию на иранской земле отметил, что его официальный визит является поворотным этапом в развитии казахстанско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества.

«Надеюсь, что Ваш визит придаст большой импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах», — отметил Ибрахим Раиси.

В завершение Глава нашего государства пригласил Президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.

4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.

7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.

8. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.

9. Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Железными дорогами Исламской Республики Иран.

Как ранее сообщалось, безвизовый режим сроком на 14 дней для граждан Ирана вводит Казахстан.

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