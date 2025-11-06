Казахстан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере статистики
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Центральное статистическое агентство Индонезии подписали письмо о намерении в области статистики, передает агентство Kazinform.
Церемония подписания состоялась в рамках международного форума «Цифровая трансформация национальных статистических систем», приуроченного к 105-летию государственной статистики Казахстана.
Документ подписали руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев и заместитель Главного статистика Национального статистического агентства Индонезии Сонни Гарри Будиутомо Хармади.
Письмо о намерении предусматривает сотрудничество в области цифровизации статистики, совершенствования экономических данных, развития геопространственных систем и повышения квалификации специалистов.
Стороны планирует обмениваться опытом, внедрять современные цифровые технологии и совместно разрабатывать инструменты для сбора и анализа данных.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил работников статистики с профессиональным праздником.