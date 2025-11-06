РУ
    17:47, 06 Ноябрь 2025

    Казахстан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере статистики

    Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Центральное статистическое агентство Индонезии подписали письмо о намерении в области статистики, передает агентство Kazinform.

    Казахстан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере статистики
    Фото: Бюро национальной статистики

    Церемония подписания состоялась в рамках международного форума «Цифровая трансформация национальных статистических систем», приуроченного к 105-летию государственной статистики Казахстана.

    Документ подписали руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев и заместитель Главного статистика Национального статистического агентства Индонезии Сонни Гарри Будиутомо Хармади.

    Письмо о намерении предусматривает сотрудничество в области цифровизации статистики, совершенствования экономических данных, развития геопространственных систем и повышения квалификации специалистов.

    Стороны планирует обмениваться опытом, внедрять современные цифровые технологии и совместно разрабатывать инструменты для сбора и анализа данных.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил работников статистики с профессиональным праздником.

     

     

    Анастасия Палагутина
