Казахстан и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере статистики

Церемония подписания состоялась в рамках международного форума «Цифровая трансформация национальных статистических систем», приуроченного к 105-летию государственной статистики Казахстана.

Документ подписали руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев и заместитель Главного статистика Национального статистического агентства Индонезии Сонни Гарри Будиутомо Хармади.

Письмо о намерении предусматривает сотрудничество в области цифровизации статистики, совершенствования экономических данных, развития геопространственных систем и повышения квалификации специалистов.

Стороны планирует обмениваться опытом, внедрять современные цифровые технологии и совместно разрабатывать инструменты для сбора и анализа данных.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил работников статистики с профессиональным праздником.