Касым-Жомарт Токаев поздравил работников статистики с профессиональным праздником

Слова поздравления Президента на международном форуме «Цифровая трансформация национальных статистических систем», приуроченном к 105-летию государственной статистики Казахстана, зачитал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

— Уважаемые работники и ветераны государственной статистики! Поздравляю вас со 105-летним юбилеем органов статистики Казахстана! Служба статистики нашей страны прошла большой путь развития, постоянно совершенствуясь в соответствии с вызовами и требованиями времени. Сегодня она играет ключевую роль в государственном управлении, поступательном прогрессе нашей экономики и общества. На основе статистических сведений формируется объективная картина процессов в экономике и обществе, составляются долгосрочные прогнозы и принимаются выверенные решения.

В условиях быстро меняющихся реалий достоверность и доступность информации обретает особое значение. Нужно комплексно использовать различные источники данных, сопоставлять их, применять новые подходы и инструменты, усиливать аналитическое направление.

Приоритетная задача — полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта. Службе статистики предстоит стать одним из важнейших участников цифровой трансформации страны. Достижения вашей отрасли — это результат усердного труда и профессионализма ее специалистов. Ваша работа требует высокой квалификации, ответственности и полной самоотдачи.

Уверен, сохраняя преданность делу, вы продолжите вносить важный вклад в устойчивое развитие Казахстана. Желаю вам благополучия и новых успехов! — говорится в поздравлении Президента Республики Казахстан.