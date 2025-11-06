РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:46, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил работников статистики с профессиональным праздником

    Глава государства направил поздравление по случаю 105-летия государственной статистики Казахстана, в котором отметил особое значение отрасли для развития страны, передает агентство Kazinform.

    Астанинскую декларацию саммита «Центральная Азия — Китай» подписали главы государств
    Фото: Акорда

    Слова поздравления Президента на международном форуме «Цифровая трансформация национальных статистических систем», приуроченном к 105-летию государственной статистики Казахстана, зачитал председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев.

    п
    Фото: Бюро Нацстатистики

    — Уважаемые работники и ветераны государственной статистики! Поздравляю вас со 105-летним юбилеем органов статистики Казахстана! Служба статистики нашей страны прошла большой путь развития, постоянно совершенствуясь в соответствии с вызовами и требованиями времени. Сегодня она играет ключевую роль в государственном управлении, поступательном прогрессе нашей экономики и общества. На основе статистических сведений формируется объективная картина процессов в экономике и обществе, составляются долгосрочные прогнозы и принимаются выверенные решения.

    В условиях быстро меняющихся реалий достоверность и доступность информации обретает особое значение. Нужно комплексно использовать различные источники данных, сопоставлять их, применять новые подходы и инструменты, усиливать аналитическое направление.

    Приоритетная задача — полномасштабное внедрение технологий искусственного интеллекта. Службе статистики предстоит стать одним из важнейших участников цифровой трансформации страны. Достижения вашей отрасли — это результат усердного труда и профессионализма ее специалистов. Ваша работа требует высокой квалификации, ответственности и полной самоотдачи. 

    Уверен, сохраняя преданность делу, вы продолжите вносить важный вклад в устойчивое развитие Казахстана. Желаю вам благополучия и новых успехов! — говорится в поздравлении Президента Республики Казахстан.

    В мероприятиии принимают участие свыше 150 представителей международных организаций, национальных статистических служб различных стран, а также государственных органов, научного и экспертного сообщества.

    Официальная история казахстанской статистики ведется с 8 ноября 1920 года, когда было утверждено Положение о государственной статистике и создано Статистическое управление Казахской АССР. В 1998 году Указом Президента 8 ноября объявлено Днем статистики.

    Гульжан Тасмаганбетова
