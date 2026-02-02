Казахстан и еще семь стран ОПЕК+ оставили добычу нефти без изменений до весны

Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман подтверждают свою приверженность стабильности рынка на фоне устойчивых глобальных экономических перспектив и нынешних здоровых фундаментальных показателей нефтяного рынка, что отражается в низких запасах.

— Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями, — говорится в сообщении ОПЕК.

Таким образом, «Восьмерка» ОПЕК+ подтвердила, что объем добычи в 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть частично или полностью возвращен в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно.

— Страны будут продолжать внимательно следить за рыночными условиями и оценивать их, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости для дальнейшей приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее осуществленные добровольные корректировки в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года, — следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания.

Страны подтвердили свою коллективную приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки производства, которые будут контролироваться Совместным министерским комитетом по мониторингу (СМКМ). Они также подтвердили свое намерение в полной мере компенсировать любой перепроизводственный объем с января 2024 года.

Квоты по добыче в марте остались на уровне декабря 2025 года:

Саудовская Аравия — 10,103 млн б/с;

Россия — 9,574 млн б/с;

Ирак — 4,273 млн б/с;

ОАЭ — 3,411 млн б/с;

Кувейт — 2,580 млн б/с;

Казахстан — 1,569 млн б/с;

Алжир — 971 тыс. б/с;

Оман — 811 тыс. б/с.

«Восьмерка» ОПЕК+ будет проводить ежемесячные встречи для обзора рыночной конъюнктуры, соблюдения соглашений и компенсаций. Следующая встреча состоится 1 марта 2026 года.

