Казахстан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере транспорта и логистики

Казахстан и Чехия обсудили развитие безопасных транспортных маршрутов, расширение Транскаспийского коридора и участие чешских компаний в логистических и инфраструктурных проектах, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Кайрат Абдрахманов провел встречу с Министром транспорта Чешской Республики Иваном Беднариком.

— Особое внимание было уделено вопросам практической реализации договорённостей, достигнутых по итогам недавнего официального визита Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша в Казахстан, в ходе которого транспорт и логистика были определены в качестве одного из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия, — отметили в МИД РК.

Также собеседники подчеркнули стратегическое значение транспортной взаимосвязанности для устойчивого экономического развития Казахстана и Чехии как государств, не имеющих выхода к морю, а также отметили возрастающую роль эффективных и безопасных глобальных транспортно-логистических цепочек поставок. Стороны сошлись во мнении о необходимости обеспечения безопасности международных транспортных маршрутов, а также защиты работников транспортной отрасли.

Как подчеркнули в Министерстве, в продолжение обстоятельного диалога центральное место отведено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который становится одним из ключевых сухопутных транспортных направлений, соединяющих Европу и Азию, что нашло отражение в итогах встреч на высшем уровне между РК и ЕС.

Было отмечено, что развитие инфраструктуры, цифровизация логистических процессов, модернизация железнодорожной сети и расширение пропускной способности портов Каспийского моря открывают новые возможности для международного бизнеса и создают благоприятные условия для участия чешских и европейских компаний в реализации инфраструктурных проектов.

К.Абдрахманов проинформировал чешскую сторону о подготовке к предстоящим 23 августа выборам в Курултай, в соответствии со вступившей в силу 1 июля 2026 года новой Конституцией Республики Казахстан.

Кроме того, были отмечены принимаемые Казахстаном меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, включая перспективы внедрения современных цифровых решений, в том числе проект Smart Cargo, предусматривающий создание единой цифровой платформы для таможенных, транспортно-логистических и коммерческих сервисов.

Отдельное внимание уделено вопросам развития мультимодальных перевозок, созданию современных логистических центров, локализации производства транспортной техники и расширению взаимодействия в области гражданской авиации.

— Министр транспорта Чехии выразил заинтересованность в дальнейшем развитии практического сотрудничества с Казахстаном, отметив растущее значение Транскаспийского маршрута для укрепления транспортной связанности между Европой и Центральной Азией, а также перспективность участия чешских компаний в инфраструктурных и технологических проектах. В данном контексте, Иван Беднарик проинформировал, что планирует в октябре текущего года посетить Казахстан во главе делегации представителей деловых и научных кругов. Собеседники также обсудили вопросы научно-технического сотрудничества и подготовки кадров для транспортной отрасли. При этом с удовлетворением отмечался высокий потенциал взаимодействия между профильными университетами и исследовательскими центрами двух стран, реализации совместных научных проектов и обмена передовыми технологиями в сфере интеллектуальных транспортных систем, цифровизации и искусственного интеллекта, — говорится в сообщении.

В конструктивном ключе затронуты вопросы взаимодействия двух стран в рамках соответствующих международных организаций.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении казахстанско-чешского партнёрства в транспортно-логистической сфере и выразили готовность продолжить предметную работу по реализации конкретных проектов, способствующих развитию взаимной торговли, инвестиционного сотрудничества и транспортной связанности между Центральной Азией и Европой.

Ранее Казахстан и Узбекистан подписали коммерческие документы на сумму свыше 80 млрд теңге. Также Казахстан и Узбекистан реализуют 80 совместных проектов на $1,8 млрд.