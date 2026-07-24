Казахстан и Узбекистан подписали коммерческие документы на сумму свыше 80 млрд теңге

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов приняли участие в первом заседании Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана, которое состоялось в Актау, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

Новый механизм межрегионального взаимодействия был создан по совместному решению лидеров двух стран Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева.

Олжас Бектенов в своем выступлении отметил, что Казахстан под руководством президента Касым-Жомарта Токаева вступил в новый этап своего развития. Реализация новой Конституции создает прочную институциональную основу для укрепления национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности и создания максимально благоприятных условий для бизнеса, расширения международного сотрудничества.

— Мы придаем особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с братским Узбекистаном. Создание Совета руководителей регионов стало закономерным продолжением интенсивного диалога между главами наших государств и открыло новые возможности для углубления межрегионального взаимодействия. Укрепление прямых связей между регионами играет важную роль в дальнейшем расширении торгово-инвестиционного сотрудничества. Уверен, что деятельность Совета внесет весомый вклад в достижение поставленной главами двух государств цели по увеличению объема взаимной торговли до 10 миллиарда долларов, — отметил Олжас Бектенов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

— Символично, что наша встреча проходит в Актау — жемчужине Каспийского моря и важнейшем транспортно-логистическом хабе нашего региона. Казахстан для Узбекистана — не только близкий сосед, но и надежный стратегический партнер и союзник. Межрегиональное партнерство стало одним из приоритетных направлений нашего взаимодействия, и именно поэтому наши уважаемые Президенты приняли решение о создании Совета глав регионов. Уверен, что прямые контакты на региональном уровне станут мощным импульсом для дальнейшего укрепления узбекско-казахских отношений, — подчеркнул Абдулла Арипов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Туркестанская области Казахстана граничат входящим в состав Узбекистана Каракалпакстаном, а также Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областями. Общая протяженность государственной границы составляет около 2,3 тыс. км.

Олжас Бектенов отметил важность полноценного запуска Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» и его наполнения взаимовыгодными и конкурентоспособными проектами.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Для дальнейшего расширения торгово-инвестиционного сотрудничества отмечена необходимость развития современной транспортно-логистической инфраструктуры. Страны обладают значительным потенциалом благодаря своему расположению на пересечении стратегически важных евразийских маршрутов. Отдельно подчеркнута роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, сопряженного с направлениями Север — Юг и Трансафганским коридором. По итогам прошлого года объем перевалки грузов через морские порты Актау и Курык составил 8 млн тонн. В первом полугодии текущего года объем контейнерных перевозок через порты Республики Казахстан увеличился на 5% и превысил 50 тыс. ДФЭ.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Также отмечен потенциал развития туристического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, в том числе подчеркнут растущий интерес граждан двух стран к посещению историко-культурных центров.

На пленарном заседании с докладами также выступили акимы Мангистауской и Туркестанской областей Нурдаулет Килыбай и Нуралхан Кушеров, заместитель акима города Шымкента Арман Сабитов, а также хокимы Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей — Улугбек Мустафоев, Эркинжон Турдимов, Зойир Мирзаев. В мероприятии также приняли участие более 300 предпринимателей двух стран.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По итогам Совета подписан ряд меморандумов между регионами Казахстана и Узбекистана, а также коммерческие документы на общую сумму свыше 80 млрд теңге. Новые договоренности должны способствовать укреплению побратимских и приграничных связей, реализации совместных проектов и устойчивому экономическому развитию Центральной Азии.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Ранее Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов провели 23-е заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Актау.