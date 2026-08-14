Казахстан и Беларусь увеличили торговлю агропродукцией на 31%

В рамках 7-го заседания Совета по агропромышленной политике Евразийского экономического союза министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел двусторонние переговоры с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрием Горловым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Стороны обсудили ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества в АПК.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли продукцией АПК между Казахстаном и Беларусью достиг 365 млн долларов США, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за январь–май товарооборот агропромышленной продукции вырос еще на 18%.

Одним из ключевых приоритетов Казахстана остается диверсификация аграрного экспорта и увеличение доли продукции глубокой переработки. Сегодня более 51% экспорта продукции АПК Казахстана приходится на переработанную продукцию.

В этой связи казахстанская сторона заинтересована в расширении поставок на белорусский рынок продукции с высокой добавленной стоимостью.

В числе наиболее перспективных — подсолнечное и сафлоровое масла, готовая бакалейная продукция, а также зерновые и масличные культуры, включая рапс, подсолнечник и лен.

- Мы последовательно работаем над увеличением объемов аграрного экспорта и расширением его структуры за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан располагает необходимой сырьевой базой, производственными мощностями и экспортным потенциалом для обеспечения стабильных поставок на белорусский рынок, — отметил министр.

В свою очередь, Юрий Горлов выразил заинтересованность в расширении кооперации по перспективным направлениям АПК.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в растениеводстве. В частности, предложено активизировать обмен опытом в области селекции и семеноводства, внедрения современных агротехнологий, цифровых решений и инноваций. Перспективным направлением остается взаимодействие в животноводстве.

Казахстан готов поделиться собственными наработками в сфере мясного животноводства. В стране реализованы крупные проекты по созданию современных откормочных площадок, в том числе мощностью до 50 тыс. голов, активно развивается сеть промышленных площадок с единовременным содержанием 10 тыс. и более голов.

Практическая координация взаимодействия осуществляется в рамках совместной казахстанско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан в четыре раза увеличил поставки зерна в Кыргызстан.