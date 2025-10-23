Казахстан и Беларусь подписали протокол заседания Межправительственной комиссии

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, обсудили вопросы промышленной кооперации, транспорта, финансов, сельского и водного хозяйства, строительства, культуры, туризма, образования и науки.

В своем выступлении Роман Скляр отметил, что современный уровень двусторонних отношений отличается динамичным развитием во всех сферах сотрудничества. Подчеркнул, что регулярные встречи на высшем и высоком уровнях, а также взаимные визиты руководителей правительств и ведомств, способствуют укреплению взаимопонимания и выстраиванию конструктивного партнерства.

Особое внимание Роман Скляр уделил вопросам практического взаимодействия, отметив, что важным импульсом для его дальнейшего углубления стало подписание в ноябре 2024 года Программы мероприятий (Дорожной карты) по развитию торгово-экономического сотрудничества на 2025–2029 годы, утвержденной Премьер-министрами Республики Казахстан и Республики Беларусь.

В свою очередь Николай Снопков отметил высокий уровень взаимопонимания между Казахстаном и Беларусью и выразил уверенность, что итоги заседания придадут новый импульс развитию стратегического партнерства и реализации совместных проектов.

По итогам встречи был подписан Протокол XIX заседания Межправительственной комиссии. Стороны договорились, что очередное XX заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в 2026 году в Минске.

В конце сентября Премьер-министр РК Олжас Бектенов в Минске принял участие в заседаниях Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в узком и расширенном составах.