Казахстан и Азербайджан подвели итоги сотрудничества за 2025 год

Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год и обсудили приоритеты на ближайшую перспективу.

Алим Байель отметил высокую интенсивность политического диалога между двумя странами. По его словам, за последние три года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджан шесть раз, тогда как Президент Ильхам Алиев совершил пять визитов в Казахстан.

В ходе встречи было подчеркнуто, что 8 августа 2025 года завершился многолетний конфликт между Азербайджаном и Арменией. Отмечалось, что была подписана Декларация о мирном урегулировании, а Казахстан внес вклад в процесс, предоставив в 2024 году площадку для азербайджано-армянских переговоров. Также было обращено внимание на символическое и практическое значение первого за 30 лет груза, допущенного в Армению через территорию Азербайджана, которым стала казахстанская пшеница.

Фото: Посольство РК в Азербайджане

Стороны отметили важность дальнейшей разблокировки региональных коммуникаций. Было также указано, что в 2025 году Азербайджан был полноценно включен в формат саммитов лидеров стран Центральной Азии при содействии Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что поддерживает участие Азербайджана в формате C5+США.

В завершение встречи подчеркнута необходимость углубления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, а также дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы международной и региональной повестки, включая участие Казахстана и Азербайджана в формировании новой геополитической и геоэкономической архитектуры на евразийском пространстве.

Ранее сообщалось, что утвержден ряд соглашений между Казахстаном и Азербайджаном.

Мы также писали, что в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в различных сферах.