Утвержден ряд соглашений между Казахстаном и Азербайджаном

В частности, утверждено Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Казахстана и Азербайджана. После вступления документа в силу МВД Азербайджана обеспечит реализацию его положений, а МИД направит казахстанской стороне уведомление о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Также утвержден Меморандум о взаимопонимании в области статистики между Агентством стратегического планирования и реформ Казахстана и Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Реализация положений документа возложена на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Кроме того, Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности между правительствами Казахстана и Азербайджана. Исполнение документа поручено Агентству интеллектуальной собственности Азербайджана.

Отдельным указом утверждено Соглашение о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между правительствами двух стран. После вступления документа в силу Министерство энергетики АР обеспечит выполнение предусмотренных договоренностей.

МИД Азербайджана поручено направить правительству Казахстана соответствующие уведомления для вступления утвержденных документов в силу.

Указы подписаны на основании статьи 109 Конституции Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в различных сферах.