РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:05, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Утвержден ряд соглашений между Казахстаном и Азербайджаном

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении ряда двусторонних документов, подписанных 21 октября 2025 года в Астане между Казахстаном и Азербайджаном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на сайт президента АР.

    Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений с Казахстаном
    Фото: Azertag

    В частности, утверждено Соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Казахстана и Азербайджана. После вступления документа в силу МВД Азербайджана обеспечит реализацию его положений, а МИД направит казахстанской стороне уведомление о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

    Также утвержден Меморандум о взаимопонимании в области статистики между Агентством стратегического планирования и реформ Казахстана и Государственным комитетом по статистике Азербайджана. Реализация положений документа возложена на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

    Кроме того, Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности между правительствами Казахстана и Азербайджана. Исполнение документа поручено Агентству интеллектуальной собственности Азербайджана.

    Отдельным указом утверждено Соглашение о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между правительствами двух стран. После вступления документа в силу Министерство энергетики АР обеспечит выполнение предусмотренных договоренностей.

    МИД Азербайджана поручено направить правительству Казахстана соответствующие уведомления для вступления утвержденных документов в силу.

    Указы подписаны на основании статьи 109 Конституции Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в различных сферах.

    Теги:
    Казахстан Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают