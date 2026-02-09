РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:40, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан экспортировал в Китай почти 1 770 тонн льняных семян

    В город Иньчуань — административный центр Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая — в рамках трансграничных грузоперевозок по маршруту Китай — Центральная Азия из Казахстана железнодорожным транспортом доставлено 1 767 тонн льняных семян. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РК, передает Kazinform.

    Фото: pexels

    По данным интернет-портала chinanews.com.cn, после пересечения китайско-казахстанской границы через контрольно-пропускной пункт Хоргос партия в бондовом режиме была доставлена в южный грузовой парк Иньчуаньского железнодорожного логистического центра. Далее льняные семена были оперативно перевезены автотранспортом в комплексную бондовую зону города, где будет осуществляться их переработка. 

    — Произведенное льняное масло планируется реализовать на рынках города Иньчуань и прилегающих районов, — говорится в сообщении МСХ.

    Отмечается, что Нинся-Хуэйский АР является одним из ключевых регионов Китая по переработке и потреблению льняных семян.

    — По мнению представителей отрасли, запуск железнодорожных маршрутов грузоперевозок между Китаем и странами Центральной Азии позволил значительно сократить сроки и снизить стоимость трансграничной доставки, а также обеспечить стабильные поставки сырья для предприятий агропромышленного комплекса, — добавили в МСХ.

    Ранее сообщалось, что экспорт растительного масла из Казахстана вырос почти на 35%.

