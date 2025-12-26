РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахское музыкальное наследие представили на сцене в Турции

    Артисты Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой выступили в Стамбуле с концертной программой, объединившей традиционную и современную музыку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Казахское музыкальное наследие представили на сцене в Турции
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В концертном вечере приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов. Артисты представили насыщенную концертную программу, в которой органично соединились национальные традиции, историческое музыкальное наследие и современные интерпретации. В частности, прозвучали произведения Курмангазы Сагырбайулы, Укили Ыбырая, Коркыта, Сакена Сейфуллина, Нургисы Тлендиева, а также казахские и турецкие народные песни и другие музыкальные произведения.

    Концерт стал важной площадкой для представления музыкального наследия Казахстана турецкой аудитории и внес вклад в укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией.

    Ранее в крупнейшей библиотеке Стамбула открылся научно-литературный уголок Казахстана.

    Теги:
    Культура Турция Казахское искусство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают