Казахское музыкальное наследие представили на сцене в Турции

В концертном вечере приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов. Артисты представили насыщенную концертную программу, в которой органично соединились национальные традиции, историческое музыкальное наследие и современные интерпретации. В частности, прозвучали произведения Курмангазы Сагырбайулы, Укили Ыбырая, Коркыта, Сакена Сейфуллина, Нургисы Тлендиева, а также казахские и турецкие народные песни и другие музыкальные произведения.

Концерт стал важной площадкой для представления музыкального наследия Казахстана турецкой аудитории и внес вклад в укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Турцией.

Ранее в крупнейшей библиотеке Стамбула открылся научно-литературный уголок Казахстана.