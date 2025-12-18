В крупнейшей библиотеке Стамбула открылся научно-литературный уголок Казахстана

Проект впервые реализован по инициативе РГП «Ғылым ордасы» Министерства науки и высшего образования РК при поддержке Генерального консульства РК в Стамбуле.

В ходе мероприятия генеральный директор РГП «Ғылым ордасы» Улар Мукажанов подчеркнул значимость данной инициативы и особо отметил ее роль в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

— Открытие «Научно-литературного уголка Казахстана» в библиотеке Рами является важным шагом, направленным на дальнейшее развитие научного и культурного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также на широкую популяризацию интеллектуального наследия казахского народа на международной арене, — отметил Улар Мукажанов.

Фото: Министерство науки и высшего образования

В рамках двусторонней инициативы казахстанская сторона передала в дар 250 экземпляров книг. В новом уголке размещены издания по казахской литературе, истории, культуре и науке, предоставленные Центральной научной библиотекой РГП «Ғылым ордасы», Институтом истории и этнологии имени Ш. Уалиханова и Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова. Центральная научная библиотека на сегодняшний день является одной из крупнейших научных библиотек Казахстана, фонд которой насчитывает около 6 миллионов единиц хранения.

Фото: Министерство науки и высшего образования

Выбор библиотеки Рами в качестве площадки для реализации проекта имеет особое значение. Историческое здание, построенное в XVIII веке, после комплексной реставрации превратилось в один из крупнейших и наиболее современных образовательных центров Турции. Внедрив концепцию «живой библиотеки», учреждение сегодня служит важной международной платформой для реализации проектов в сфере науки, культуры и искусства.

В торжественном мероприятии приняли генеральный консул РК в Стамбуле Нуриддин Аманкул, директор библиотеки Рами Али Челик, переводчик казахской литературы на турецкий язык Куддус Чолпан, исполнительный директор Фонда тюркской истории и культуры TURKTAV Асель Лахаева, а также представители организации ТЮРКСОЙ, деятели науки, культуры и образования Турции и казахстанские студенты.