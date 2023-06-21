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Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца

Автор:  
Еламан Турысбеков
21 Июня 2023, 17:40
Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца Фото: vintage.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования и санкционировал продление срока нахождения под стражей в отношении К. до двух месяцев, то есть до 21 августа 2023 года.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток, а затем срок ареста продлевали несколько раз.

В прокуратуре Алматы ранее сообщили, что по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

В июле прошлого года Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.


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