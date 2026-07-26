«Кайрат» обыграл «Ордабасы» в центральном матче тура КПЛ

Центральный матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги между алматинским «Кайратом» и шымкентским «Ордабасы» завершился победой хозяев поля со счетом 2:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча двух претендентов на чемпионский титул вызвала огромный интерес у болельщиков. Обе команды входят в число лидеров чемпионата и продолжают борьбу за золотые медали, поэтому матч имел особое значение. Центральный стадион Алматы был заполнен практически до отказа.

Праздничная атмосфера ощущалась еще до стартового свистка. Для болельщиков были организованы различные развлекательные площадки, музыкальное сопровождение и выступления барабанщиков, превратившие матч в настоящее футбольное шоу. В связи с большим количеством зрителей общественный порядок обеспечивали более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.

С первых минут команды предложили высокий темп игры. Уже на 8-й минуте «Кайрат» понес серьезную потерю: лучший бомбардир чемпионата Жоржиньо получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел финский полузащитник Ойва Юккола.

Несмотря на вынужденную замену, хозяева вскоре вышли вперед. На 14-й минуте Луиш Мата выполнил точную подачу с левого фланга, а испанский нападающий Марк Гуаль ударом головой отправил мяч в ворота. Голкипер «Ордабасы» сумел коснуться мяча, однако удержать его не смог — мяч оказался в сетке.

Фото: Еламан Турысбеков/Kazinform

После пропущенного гола шымкентцы заметно активизировались и несколько раз опасно угрожали воротам соперника. Самый опасный момент произошел на 41-й минуте, когда после навеса партнеров Сергей Малый выиграл борьбу на втором этаже и головой отправил мяч в перекладину. Впрочем, даже если бы мяч оказался в воротах, гол, вероятнее всего, не был бы засчитан — арбитр зафиксировал нарушение правил в атаке. Такое решение вызвало недовольство капитана «Ордабасы», а эпизод сопровождался бурной реакцией трибун.

«Кайрат» не ограничивался игрой от обороны и продолжал искать возможности увеличить преимущество. Марк Гуаль вновь оказался на ударной позиции и был близок к дублю, однако мяч прошел в считаных сантиметрах от штанги.

Во втором тайме команды сохранили высокий темп игры. «Ордабасы» активно искал возможность восстановить равновесие, тогда как «желто-черные» стремились увеличить свое преимущество. Игра проходила практически на равных, сопровождалась большим количеством единоборств, нарушений правил и замен с обеих сторон.

Один из ярких эпизодов произошел на 65-й минуте. Нападающий гостей Бьорн Йонсен оказался с мячом в непосредственной близости от ворот и имел отличную возможность сравнять счет, однако пробил прямо в голкипера «Кайрата» Темирлана Анарбекова. Уверенная игра вратаря вызвала бурные аплодисменты трибун.

Подопечные Андрея Мартина продолжили оказывать давление на оборону хозяев. На 71-й минуте опасным получился розыгрыш штрафного удара: Тидиан Кейта нанес мощный удар по воротам, однако мяч прошел чуть выше перекладины, заставив болельщиков «Кайрата» заметно понервничать.

В дальнейшем гости продолжили атаковать и даже завладели игровым преимуществом, что отражалось и в статистических показателях. Однако реализовать свои моменты футболистам «Ордабасы» так и не удалось. Более того, в концовке встречи шымкентцы пропустили второй мяч.

На 87-й минуте Ойва Юккола эффектным дальним ударом удвоил преимущество алматинцев, приблизив команду к победе. Впрочем, интрига сохранялась до последних секунд. В добавленное время «Ордабасы» заработал штрафной, который завершился точным ударом Бьорна Йонсена. Шымкентцы сократили разницу в счете, однако на большее им уже не хватило времени.

Финальный свисток зафиксировал победу «Кайрата» — 2:1.

Благодаря этой победе «Кайрат» поднялся на первое место в турнирной таблице КПЛ. «Ордабасы» опустился на вторую строчку, однако у шымкентского клуба остается матч в запасе, который может повлиять на расстановку сил в чемпионской гонке.

Ранее, в преддверии матча 19-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Ордабасы», полиция Алматы призвала болельщиков соблюдать общественный порядок.

Также сообщалось, что футбольный клуб «Кайрат» проведет потенциальный домашний матч третьего квалификационного раунда еврокубков в Туркестане из-за концерта Канье Уэста.