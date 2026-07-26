«Кайрат» — «Ордабасы»: полиция Алматы обратилась к болельщикам перед матчем

В преддверии матча 19-го тура Казахстанской Премьер-лиги между «Кайратом» и «Ордабасы» полиция Алматы призвала болельщиков соблюдать общественный порядок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции, встреча станет одним из самых ожидаемых футбольных событий сезона и соберет на центральном стадионе тысячи зрителей.

— Для обеспечения общественного порядка и безопасности будут задействованы усиленные наряды полиции, военнослужащие Национальной гвардии и представители других профильных служб. На территории стадиона и прилегающих участках также будут использоваться современные системы видеонаблюдения и контроля, — отметили в пресс-службе ДП.

Особое внимание уделено профилактике возможных нарушений общественного порядка. Полицейские призывают зрителей не поддаваться на провокации, соблюдать требования законодательства, уважительно относиться к окружающим и поддерживать свои команды исключительно в рамках спортивной культуры.

В департаменте напомнили, что любые противоправные действия, в том числе агрессивное поведение, использование запрещенной атрибутики, нецензурная брань и попытки спровоцировать конфликты, повлекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Ранее в пресс-службе футбольного клуба «Кайрат» сообщили, что все билеты на предстоящий матч уже выкуплены.

Кроме того, в полиции ранее информировали, что в день игры охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения будут обеспечивать более двух тысяч сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и представителей других задействованных служб.

Матч «Кайрат» — «Ордабасы» состоится 26 июля в 19:00 на центральном стадионе Алматы. Перед очной встречей шымкентский клуб возглавляет турнирную таблицу, набрав 43 очка. «Кайрат» занимает второе место, отставая всего на одно очко, при этом у «Ордабасы» есть матч в запасе.