Кайрат Кожамжаров: ключевые факты из биографии бывшего генерального прокурора

Кайрат Кожамжаров родился 24 марта 1965 года. В 1982 году окончил республиканскую физико-математическую школу-интернат в Алматы. В 1987 году завершил обучение в Ленинградском государственном университете имени Жданова по специальности «юрист».

С 1987 по 1996 годы работал в органах прокуратуры. В 1992 году удостоен звания «Лучший следователь прокуратуры Казахстана».

В 1996–1999 годах трудился в таможенных органах, в том числе на Хоргосской таможне.

В 1999–2001 годах — в налоговой полиции. С 2001 по 2012 год занимал должности в органах финансовой полиции.

В разные годы возглавлял департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Актюбинской области, был заместителем председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, а в 2008–2012 годах возглавил данное ведомство.

В 2012–2013 годах работал акимом Акмолинской области. В 2013–2014 годах — помощник Президента — секретарь Совета безопасности РК.

В последующие годы занимал руководящие должности в государственных органах:

председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции (2014–2015, 2016–2017 гг.);

председатель Национального бюро по противодействию коррупции (2015–2016 гг.);

Генеральный прокурор Республики Казахстан (2017–2019 гг.).

19 марта 2019 года стал депутатом Сената Парламента РК. Полномочия прекращены в январе 2023 года.

Кайрат Кожамжаров — генерал-майор финансовой полиции. Награжден орденом «Даңқ» I и II степени, рядом медалей, имеет знак «Почетный работник образования Казахстана». Женат, воспитывает трёх сыновей и дочь.

Сегодня в Генпрокуратуре Казахстана проинформировали о начале расследования в отношении Кайрата Кожамжарова. Дело связано с превышением должностных полномочий и отмыванием незаконных доходов.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура подтвердила причастность Кожамжарова к «Хоргосскому делу».

Напомним, в конце 2011 года финансовая полиция сообщила о выявлении масштабных хищений на таможенных постах в Алматинской области. По данным ведомства, там действовала организованная преступная группа численностью более 100 человек. В её деятельность, помимо представителей криминальных структур, были вовлечены и отдельные сотрудники правоохранительных органов, которые, как отмечалось, оказывали покровительство за денежное вознаграждение.