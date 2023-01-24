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Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК

24 Января 2023, 16:58
Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента Республики Казахстан:

Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

Волкова Владимира Васильевича;

Жумагулова Бакытжана Турсыновича;

Жусипа Нурторе Байтелесовича;

Калтаевой Ляззат Молдабековны;

Кожамжарова Кайрата Пернешовича;

Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;

Мусабаева Талгата Амангельдиевича;

Нуржигитовой Даны Омирбаевны;

Сафинова Канатбека Бейсенбековича;

Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;

Трумова Серикбая Утелгеновича;

Шакирова Аскара Оразалиевича.


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