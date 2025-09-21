«Кайрат» досрочно стал трехкратным чемпионом Казахстана по футболу среди молодежи

О том, что «Кайрат» снова стал лучшим, стало понятно после домашней победы над сверстниками из «Ордабасы» со счетом 2:0 20 сентября. Голы в Алматы забили Гани Алимбек и Даурен Дархан с пенальти. Теперь у «Кайрата» 50 очков.

У ближайших преследователей алматинской команды — команд «Жас Кыран» и «Шахтер» — 33 очка, и у них нет даже математических шансов обогнать лидера.

Сразу после игры «Кайрат» — «Ордабасы» состоялась церемония чествования победителей. Но на этом сезон для юных кайратовцев не заканчивается. До конца года им предстоит сыграть еще как минимум 5 матчей в юношеской Лиге чемпионов УЕФА (UEFA Youth League) против сверстников из «Реал Мадрид», «Пафоса», «Интер Милан», «Копенгагена» и «Олимпиакоса». Также академия «Кайрата» представит Казахстан и в следующем сезоне юношеской Лиги чемпионов УЕФА.

Молодежный состав «Ордабасы», к слову, также выступает в юношеской Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона, в первом круге играя со сверстниками из минского «Динамо».

Напомним, что взрослый «Кайрат» для участия в Лиге чемпионов УЕФА и чемпионате Казахстана планирует подписать вратаря в сентябре в связи со сложившейся ситуацией.



