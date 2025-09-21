«Кайрат» может подписать нового вратаря: сыграет ли он против «Реала» и «Астаны»

Kazinform первым узнал о возможном пополнении состава «Кайрата» уже в сентябре 2025 года. Легендарный вратарь ХХ века Куралбек Ордабаев рассказал автору этих строк, что в клубе озадачены ситуацией с голкиперами (сразу два вратаря основы Александр Заруцкий и Темирлан Анарбеков сейчас травмированы) и намерены пополнить состав еще одним опытным вратарем в помощь Шерхану Калмурзе. Причина в том, что в сентябре и октябре команде нужно в напряженном графике сыграть сложные решающие матчи как в Лиге чемпионов с мировыми звездами, так и не допустить осечки во внутреннем первенстве, защищая титул действующих чемпионов Казахстана, но на замене у 18-летнего Шерхана Калмурзы пока — еще более молодые голкиперы из академии.

В социальных сетях уже называется имя голкипера, который пополнит состав алматинского клуба — это опытный вратарь, долгое время защищавший цвета национальной сборной Казахстана.

Но есть один важный момент. Дело в том, что футбольными правилами установлено, что в течение года только два раза в год можно заявлять новых футболистов. Причем, эти так называемые «трансферные окна» открываются только летом и зимой. Соответственно, в осенний период просто так взять и заявить игрока клубы не имеют права.

Но в любом правиле есть исключение. И этим исключением как раз и может воспользоваться «Кайрат», дозаявляя нового голкипера в осенний период, вне времени трансферного окна.

В правилах заявки футболистов в Лигу чемпионов сказано, что в исключительных случаях замена в составе после истечения сроков, установленных настоящим регламентом, допускается.

— Длительная травма или болезнь вратаря: соответствующий клуб может временно заменить вратаря и зарегистрировать нового вратаря в любое время в течение сезона. Клуб обязан официально зарегистрировать нового вратаря в списке А. Травма или болезнь вратаря считаются длительными, если они длятся не менее 30 дней с момента получения травмы или болезни, — говорится в регламенте Лиги чемпионов.

Учитывая, что Александр Заруцкий получил травму 21 августа в матче против «Селтика» и с тех пор не смог по состоянию здоровья сыграть ни одного матча, то с подтверждением его травмы и болезни проблем возникнуть не должно. И таким образом «Кайрат» может заявить нового вратаря в Лигу чемпионов уже после 21 сентября. Не зря же Куралбек Ордабаев говорил, что новый голкипер возможно уже сыграет во второй игре «Кайрата» в Лиге чемпионов — это как раз матч в Алматы с «Реал Мадрид» 30 сентября.

Отметим, что после игры с «Реалом» «Кайрат» в Лиге чемпионов в 2025 году ожидают матчи с кипрским «Пафосом» (дома, 21 октября), миланским «Интером» (в гостях, 6 ноября), датским «Копенгагеном» (26 ноября, в гостях), греческим «Олимпиакосом» (9 декабря, дома). Еще две игры основного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» проведет в 2026 году — с лондонским «Арсеналом» в гостях и бельгийским «Брюгге» дома.

Что касается чемпионата Казахстана, то в правилах его проведения четко сказано, что клуб имеет право заявить в заявочный лист «А» нового голкипера вне рамок регистрационных периодов в случаи серьезной травмы вратаря, включенного в заявочный лист «А».

— Травма считается серьезной, если на ее лечение требуется не менее трех календарных месяцев. Заключение о степени тяжести травмы и сроках ее лечения выносится врачами Центра спортивной медицины и реабилитации или его аналогом в другой Национальной футбольной ассоциации. Клуб имеет право заявить игрока по условиям настоящего пункта только в случае, если на переход данного игрока не требуется получение международного трансферного сертификата и при условии отзаявки. Последующая заявка игрока, исключенного из заявочного листа «А» по данным обстоятельствам, возможна только в рамках регистрационных трансферных периодов, — говорится в Регламенте чемпионата Казахстана.

Таким образом, если новый вратарь придет в «Кайрат» в качестве свободного агента (не имея действующий контракт с каким-либо клубом), то в случае медицинского подтверждения длительности травмы уже заявленного голкипера (все того же Заруцкого), проблем с заявкой новичка за алматинскую команду в чемпионат Казахстана сезона-2025 также не будет.

В чемпионате Казахстана-2025 «Кайрату» осталось сыграть четыре матча (дома с «Женисом» и «Жетысу» 22 сентября и 5 октября соотвественно, в гостях с «Кызылжаром» 19 октября и в завершении дома с «Астаной» 26 октября), по итогам которых станет известно, сможет ли команда защитить титул действующего чемпиона Казахстана.