Шымкентский «Ордабасы» два раза сыграет дома в первом раунде юношеской Лиги чемпионов УЕФА

В новом сезоне в юношеской Лиге чемпионов УЕФА (UEFA Youth League) сразу два футбольных клуба из Казахстана получили право выставить свои молодежные команды из игроков не старше 19 лет. Изначально в европейский клубный турнир для молодых футболистов квалифицировался молодежный состав алматинского «Кайрата» как победитель первенства Казахстана среди игроков не старше 19 лет. Однако, после того, как взрослый «Кайрат» пробился в основной раунд Лиги чемпионов, у Казахстана появилась дополнительная квота в юношеской Лиге чемпионов, которую выдали молодежному составу «Ордабасы» как вице-чемпионам страны до 19 лет.

По итогам жеребьевки в первом отборочном раунде юношеской Лиги чемпионов УЕФА «Ордабасы» в соперники досталась команда «Динамо Минск». Согласно правилам, победителя необходимо выявить по итогам двух матчей, один матч — на домашнем стадионе, другой — на выезде на стадионе соперника. Однако, по решению УЕФА, оба матча с «Динамо Минск» «Ордабасы» проведет в родном Шымкенте.

— Первая игра пройдет 26 сентября на стадионе «Намыс» (спорткомплекс «Биик»). Из-за санкций УЕФА вторая выездная игра не пройдет в Минске. По обоюдному согласию двух команд, матч пройдет в Шымкенте без болельщиков 30 сентября на стадионе «Центральный» имени Кажымукана, — сообщили в шымкентском клубе.

Что касается календаря «Кайрата» в юношеской Лиге чемпионов УЕФА, то он во многом совпадает с графиком игр взрослой команды в Лиге чемпионов. Правда, в отличие от взрослых, юноши «Кайрата» сыграют не 8, а 6 матчей.

Домашние матчи в юношеской Лиге чемпионов УЕФА, в том числе игру с молодежным составом «Реал Мадрид», «Кайрат» U-19 будет проводить на стадионе Академии имени Сегизбаева в Алматы, гостевые — на полях соперников.

Расписание матчей «Кайрата» в юношеской Лиги чемпионов УЕФА:

18 сентября: «Спортинг» U-19 — «Кайрат» U-19

30 сентября: «Кайрат» U-19 — «Реал Мадрид» U-19

21 октября: «Кайрат» U-19 — «Пафос» U-19 (Кипр)

5 иоября: «Интер» U-19 (Италия) — «Кайрат» U-19

26 ноября: «Копенгаген» U-19 (Дания) — «Кайрат» U-19

9 декабря: «Кайрат» U-19 — «Олимпиакос» U-19 (Греция)

