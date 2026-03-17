«Кайрат» дома обыграл «Актобе»
В Алматы состоялся первый домашний матч футбольного клуба «Кайрат» против «Актобе» в рамках чемпионата Казахстана, передает агентство Kazinform.
Эта встреча считалась одной из центральных во втором туре. Игра прошла при аншлаге на центральном стадионе. Уже задолго до стартового свистка на арене ощущалась праздничная атмосфера: болельщики обеих команд, облаченные в клубную атрибутику, с нетерпением ждали начала матча.
Зрители не увидели с первых минут на поле молодого таланта и португальскую звезду, к которым в последнее время приковано особое внимание, — Дастана Сатпаева и Луиша Нани. Зато в составе «желто-черных» дебютировал бразильский центральный защитник Лукас Африко.
Алматинцы активнее начали игру и уже на пятой минуте заработали опасный штрафной, однако удар игрока «Кайрата» прошел выше ворот. В дальнейшем у подопечных Рафаэля Уразбахтина было несколько возможностей открыть счет. Сначала финский новичок Ойва Юккола не сумел реализовать момент после передачи Жоржиньо, затем Александр Широбоков не смог забить пробить головой. В обоих эпизодах надежно сыграл вратарь гостей Игорь Заруцкий.
Футболисты «Актобе» также старались действовать активно в атаке и навязывали борьбу хозяевам поля, однако в первом тайме командам так и не удалось поразить ворота друг друга.
Во втором тайме игра, как и ожидалось, стала еще более напряженной. После серии безрезультатных атак тренеры обеих команд провели ряд замен. В составе хозяев на поле вышел 17-летний Дастан Сатпаев, который и стал автором единственного гола в матче. На 77-й минуте молодой форвард, прорвавшись с левого фланга в штрафную площадь, нанес точный удар по воротам. Мяч, коснувшись руки голкипера, все же оказался в сетке.
В оставшееся время футболисты Кайрата и Актобе продолжали искать свои шансы в атаке, однако счет на табло больше не изменился. Встреча завершилась минимальной победой алматинской команды — 1:0.
Отметим, что в первом туре «Кайрат» в гостях обыграл «Алтай» (1:0), а «Актобе» одержал победу над «Тоболом» со счетом 4:1.
Ранее сообщалось об усилении мер безопасности на матче между «Кайратом» и «Актобе».