«Кайрат» дома обыграл «Актобе»

Эта встреча считалась одной из центральных во втором туре. Игра прошла при аншлаге на центральном стадионе. Уже задолго до стартового свистка на арене ощущалась праздничная атмосфера: болельщики обеих команд, облаченные в клубную атрибутику, с нетерпением ждали начала матча.

Зрители не увидели с первых минут на поле молодого таланта и португальскую звезду, к которым в последнее время приковано особое внимание, — Дастана Сатпаева и Луиша Нани. Зато в составе «желто-черных» дебютировал бразильский центральный защитник Лукас Африко.

Алматинцы активнее начали игру и уже на пятой минуте заработали опасный штрафной, однако удар игрока «Кайрата» прошел выше ворот. В дальнейшем у подопечных Рафаэля Уразбахтина было несколько возможностей открыть счет. Сначала финский новичок Ойва Юккола не сумел реализовать момент после передачи Жоржиньо, затем Александр Широбоков не смог забить пробить головой. В обоих эпизодах надежно сыграл вратарь гостей Игорь Заруцкий.

Футболисты «Актобе» также старались действовать активно в атаке и навязывали борьбу хозяевам поля, однако в первом тайме командам так и не удалось поразить ворота друг друга.

Во втором тайме игра, как и ожидалось, стала еще более напряженной. После серии безрезультатных атак тренеры обеих команд провели ряд замен. В составе хозяев на поле вышел 17-летний Дастан Сатпаев, который и стал автором единственного гола в матче. На 77-й минуте молодой форвард, прорвавшись с левого фланга в штрафную площадь, нанес точный удар по воротам. Мяч, коснувшись руки голкипера, все же оказался в сетке.

В оставшееся время футболисты Кайрата и Актобе продолжали искать свои шансы в атаке, однако счет на табло больше не изменился. Встреча завершилась минимальной победой алматинской команды — 1:0.

Отметим, что в первом туре «Кайрат» в гостях обыграл «Алтай» (1:0), а «Актобе» одержал победу над «Тоболом» со счетом 4:1.

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности на матче между «Кайратом» и «Актобе».