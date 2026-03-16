    10:11, 16 Март 2026 | GMT +5

    Полиция Алматы усилила меры безопасности на матче между «Кайратом» и «Актобе»

    Сегодня в Алматы состоится футбольный матч между казахстанскими клубами «Кайрат» и «Актобе», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Более 23 тысяч зрителей посетят матч «Кайрат» — «Актобе»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В связи с проведением игры полиция города принимает дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на стадионе и прилегающей территории.

    По словам начальника департамента полиции Алматы, генерал-майора полиции Айдына Кабдулдинова, порядок во время спортивного мероприятия будет находиться под постоянным контролем.

    — В день матча меры безопасности на стадионе и прилегающей территории будут максимально усилены. Будут задействованы дополнительные силы полиции, а сама территория проведения матча будет находиться под постоянным контролем, — подчеркнул он.

    Полицейские также призвали болельщиков соблюдать правила поведения на стадионе. По словам Айдына Кабдулдинова, футбол — это эмоции, поддержка и преданность своей команде, однако для всех без исключения действует одно правило: закон и общественный порядок должны оставаться выше любых эмоций.

    В полиции напомнили, что любые попытки нарушить общественный порядок будут немедленно пресекаться.

    — Агрессия, провокации, оскорбления, нецензурная лексика, хулиганские действия, а также использование запрещенных предметов недопустимы. Реакция полиции будет мгновенной. Нарушители будут установлены, а каждый факт получит правовую оценку, — подытожил он.

    Ранее полиция Алматы совместно с представителями управления спорта акимата города, Федерации футбола Алматы, футбольного клуба «Кайрат», дирекцией стадиона, а также городскими службами выработали новую модель безопасности футбольных матчей в Алматы.

    Напомним, матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу 2026 года между «Кайратом» и «Актобе» состоится 16 марта на Центральном стадионе Алматы, который вмещает около 23 804 зрителей. Все билеты на игру уже проданы.

    Камшат Абдирайым
