Более 23 тысяч зрителей посетят матч «Кайрат» — «Актобе»

Центральный стадион Алматы на текущий момент вмещает около 23 804 человек. Именно столько болельщиков ожидается 16 марта на матче Кайрат-Актобе, так как все билеты проданы. Также известно, что полон будет и гостевой сектор.

В связи с ожидающимся аншлагом на матче организаторы матча обратились к болельщикам, собирающимся прийти на стадион на игру двух ведущих футбольных команд Казахстана.

— Начало матча Кайрат-Актобе в 19:00. Вход на Центральный стадион Алматы откроется в 16:00 за три часа до стартового свистка. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать очередей. Попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова, — говорится в обращении ФК «Кайрат» к болельщикам.

Отметим, что матч ожидается действительно интересным. Составы обеих команд пополнились новыми игроками. За «Актобе» с нового сезона играет чемпион Европы-2016 португалец Луиш Нани, «Кайрат» усилился молодыми перспективными футболистами из Европы.