    19:36, 12 Март 2026 | GMT +5

    Более 23 тысяч зрителей посетят матч «Кайрат» — «Актобе»

    Матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу 2026 года в Алматы между местным «Кайратом» и гостями из «Актобе» 16 марта пройдет при полных трибунах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Центральный стадион Алматы на текущий момент вмещает около 23 804 человек. Именно столько болельщиков ожидается 16 марта на матче Кайрат-Актобе, так как все билеты проданы. Также известно, что полон будет и гостевой сектор.

    В связи с ожидающимся аншлагом на матче организаторы матча обратились к болельщикам, собирающимся прийти на стадион на игру двух ведущих футбольных команд Казахстана.

    — Начало матча Кайрат-Актобе в 19:00. Вход на Центральный стадион Алматы откроется в 16:00 за три часа до стартового свистка. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать очередей. Попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова, — говорится в обращении ФК «Кайрат» к болельщикам.

    Отметим, что матч ожидается действительно интересным. Составы обеих команд пополнились новыми игроками. За «Актобе» с нового сезона играет чемпион Европы-2016 португалец Луиш Нани, «Кайрат» усилился молодыми перспективными футболистами из Европы. 

    Альберт Ахметов
