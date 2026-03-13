Более 23 тысяч зрителей посетят матч «Кайрат» — «Актобе»
Матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу 2026 года в Алматы между местным «Кайратом» и гостями из «Актобе» 16 марта пройдет при полных трибунах, передает корреспондент агентства Kazinform.
Центральный стадион Алматы на текущий момент вмещает около 23 804 человек. Именно столько болельщиков ожидается 16 марта на матче Кайрат-Актобе, так как все билеты проданы. Также известно, что полон будет и гостевой сектор.
В связи с ожидающимся аншлагом на матче организаторы матча обратились к болельщикам, собирающимся прийти на стадион на игру двух ведущих футбольных команд Казахстана.
— Начало матча Кайрат-Актобе в 19:00. Вход на Центральный стадион Алматы откроется в 16:00 за три часа до стартового свистка. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать очередей. Попасть на стадион можно будет с трех сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова, — говорится в обращении ФК «Кайрат» к болельщикам.
Отметим, что матч ожидается действительно интересным. Составы обеих команд пополнились новыми игроками. За «Актобе» с нового сезона играет чемпион Европы-2016 португалец Луиш Нани, «Кайрат» усилился молодыми перспективными футболистами из Европы.