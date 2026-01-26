Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» пополнил состав ФК «Актобе»

Как сообщили в пресс-службе казахстанской команды, соглашение с 39-летним экс-игроком национальной сборной Португалии рассчитано до конца 2026 года.

Воспитанник лиссабонского «Спортинга», Нани получил мировое признание, выступая за английский «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев он стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, четырехкратным чемпионом Английской премьер-лиги, а также завоевал Клубный чемпионат мира, два Кубка английской лиги и четыре Суперкубка Англии.

Фото: ФК «Актобе»

За свою карьеру Луиш Нани также защищал цвета итальянских «Лацио» и «Венеции», турецких «Фенербахче» и «Адана Демирспор», испанской «Валенсии», американского «Орландо Сити», австралийского «Мельбурн Виктори», а также португальской «Эштрелы», за которую он выступал до перехода в «Актобе».

Главным достижением в карьере Нани стала победа на чемпионате Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что экс-вингер «Челси» Виктор Мозес перешел в «Кайсар».